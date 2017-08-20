В Москве задержан «хлебный король» Игорь Пинкевич



В Москве задержан глава одного из крупнейших российских пищевых и сельскохозяйственных холдингов «Настюша» Игорь Пинкевич по делу о многомиллиардных хищениях, передает Life.

Тверской суд столицы вынес решение об аресте предпринимателя. Задержание прошло в рамках расследования мошенничества при возведении жилого комплекса «Царицыно» на юге Москвы. Строительством занимается другая компания Пинкевича — «Московский комбинат хлебопродуктов».



По данным следствия, в результате действий Пинкевича пострадали не менее 6 тысяч обманутых участников долевого строительства ЖК. Общая сумма ущерба — 20 миллиардов рублей.