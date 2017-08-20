Московский отель считает, что туристы отравились не в его ресторане



В столичном отеле " Бородино" считают, что туристы из Италии не могли отравиться из-за еды в гостинице, заявили РИА Новости в московском call-центре для туристов.

Ранее в СМИ сообщалось, что 36 итальянских туристов были госпитализированы в Москве из-за отравления после ужина в ресторане при отеле " Бородино".



" Нам предоставлена информация, что администрация отеля " Бородино" считает, что туристы не могли отравиться гостиничной едой, и утверждает, что они отравились не в отеле" , — ответили в call-центре на вопрос, действительно ли в указанном отеле отравились 36 итальянских туристов.