СМИ: Мужчина напал на людей в Сургуте из-за безработицы



Мужчина, напавший с ножом на людей в центре Сургута, не мог найти работу и на фоне этого совершил преступление, сообщили СМИ со ссылкой на правоохранительные органы ХМАО. Утверждается, что нападавшим был 23-летнйи Артур Гаджиев. Он долгое время не мог найти работу, последний раз его не взяли охранником в кинотеатр. Из-за этого и на фоне того, что его отец Ламетулах «является сторонником экстремистского мусульманского течения», Артур решился на преступление, сообщает Ura.ru.



В то же время в соцсетях утверждают, что молодой человек работал охранником в магазине «Перекресток»



Отметим, что данные о личности нападавшего разнятся. СУ СК говорит о молодом человеке 1998 года рождения. До этого назывался также 23-летний Бобичел Абдурахманов.

Напомним, он, вооружившись ножом и надев маску, ранил семь человек в центре Сургута. Он был ликвидирован полицейскими. Предполагалось психическое расстройство мужчины.

