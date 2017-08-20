Стали известны подробности гибели чемпиона мира по пауэрлифтингу

Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев умер в больнице от травм, полученных в уличной драке возле кафе в Хабаровске.



Как сообщила радиостанции " Говорит Москва" администратор кафе " Галерея" , в котором находился один из участников драки, охранник заведения наблюдал за конфликтом, но не стал вмешиваться.



" Человек вышел узнать, что за ситуация произошла, и ему сказали не лезть, потому что это была драка один на один" , — заявила женщина.





Ранее в пресс-службе СК РФ по Хабаровскому краю сообщили, что Андрей Драчев скончался от черепно-мозговой травмы, полученной в драке возле кафе. Другой участник драки скрылся с места преступления, его личность установлена, ведутся поиски. Возбуждено уголовное дело по статье " умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Андрей Драчев — обладатель титулов чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу. 32-летний спортсмен выступал в категории до 120 килограммов. После завершения карьеры он занимался бодибилдингом.