СК опроверг данные о задержании подозреваемого по делу о смерти Драчева



Следственный комитет опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ, о задержании подозреваемого по делу о драке в Хабаровске, после которой скончался чемпион по пауэрлифтингу Андрей Драчев, сообщает СУСК РФ по региону в понедельник.

По данным полиции, в 7 часов утра в воскресенье (00.00 мск) у кафе " Галерея" в центре Хабаровска произошла драка между двумя мужчинами, отдыхавшими в кафе. В результате конфликта один из участников драки 31-летний чемпион мира и Европы Андрей Драчев получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он и скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Второй участник драки — 25-летний мужчина — с места происшествия скрылся.



Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье " умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Следователи сообщали, что личность мужчины установлена, он также профессионально занимался спортом.

