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СК опроверг данные о задержании подозреваемого по делу о смерти Драчева
Фото: Следственный Комитет Российской Федерации
Следственный комитет опроверг информацию, появившуюся в ряде СМИ, о задержании подозреваемого по делу о драке в Хабаровске, после которой скончался чемпион по пауэрлифтингу Андрей Драчев, сообщает СУСК РФ по региону в понедельник.
По данным полиции, в 7 часов утра в воскресенье (00.00 мск) у кафе " Галерея" в центре Хабаровска произошла драка между двумя мужчинами, отдыхавшими в кафе. В результате конфликта один из участников драки 31-летний чемпион мира и Европы Андрей Драчев получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он и скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Второй участник драки — 25-летний мужчина — с места происшествия скрылся.
Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по статье " умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Следователи сообщали, что личность мужчины установлена, он также профессионально занимался спортом.
" Мужчина находится в розыске, правоохранительными органами проводятся масштабные мероприятия, направленные на его задержание. Следствием проведены четыре обыска, в том числе по месту жительства подозреваемого. Проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого" , — отмечается в сообщении.
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