СК уточнил личность нападавшего с ножом в Сургуте

Следственный комитет России уточнил информацию о личности молодого человека, нападавшего с ножом на людей в Сургуте.

Об этом «Газете.Ru» сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следователями установлена личность нападавшего. По уточненным данным это житель Сургута, 1998 года рождения», — сказала она.

При этом Петренко добавила, что по месту жительства нападавшего были проведены обыски.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы действий нападавшего.

По уголовному делу по статье покушение на убийство также назначены судебно-медицинские экспертизы.

«Следствие рассматривает все возможные версии совершенного преступления», — подчеркнула представитель ведомства.

Ранее СК сообщал, что нападавшим являлся местный житель, 1994 года рождения.

Утром 19 августа в центре Сургута вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Нападавший был застрелен полицией. В результате пострадали семь человек. Полиция исключает теракт как основную версию нападения.