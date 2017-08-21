На участках аварийного рудника в Якутии возникла угроза затопления



Накапливающаяся в карьере рудника «Мир» в Якутии вода в любой момент может обрушиться в горные выработки, где спасатели ведут поиски пропавших горняков, а также затопить насосные агрегаты. Об этом в понедельник 21 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Сибирского регионального центра МЧС России

Отмечается, что объем воды в карьере постоянно увеличивается из-за колоссального водопритока, угрозу прорыва пока не удалось. Из-за большого количества воды в горных выработках рудника возникла опасность выхода из строя систем энергоснабжения и вентиляции.