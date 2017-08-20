СМИ предположили причины смерти советника главы Минздрава Игоря Ланского

В субботу в СМИ поступила информация о смерти 41-летнего советника министра здравоохранения России Игоря Ланского. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.



Уточняется, что в ведомстве не сообщили причину преждевременной смерти чиновника.



Таким образом, в ряде СМИ позже появились сообщения о том, что Ланской мог погибнуть в результате несчастного случая.

