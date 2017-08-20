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СМИ предположили причины смерти советника главы Минздрава Игоря Ланского

СМИ предположили причины смерти советника главы Минздрава
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В субботу в СМИ поступила информация о смерти 41-летнего советника министра здравоохранения России Игоря Ланского. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.
В сообщении говорится о том, что министр Вероника Скворцова и весь коллектив Министерства Здравоохранения РФ соболезнуют родным и близким Игоря Львовича.
Уточняется, что в ведомстве не сообщили причину преждевременной смерти чиновника.
Таким образом, в ряде СМИ позже появились сообщения о том, что Ланской мог погибнуть в результате несчастного случая.
Например, телеканал РЕН ТВ со ссылкой на знакомых погибшего чиновника сообщил, что Ланской во время отдыха в Ялте попал в непогоду и могу получить удар молнии.
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