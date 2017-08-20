По факту убийства чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске возбуждено дело

По факту убийства чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске возбуждено уголовное дело по статье " Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

В одном из кафе центра города произошла драка между двумя посетителями заведения, в ходе которой Драчеву были нанесены несколько ударов в голову.

По предварительным данным, причиной смерти спортсмена стала черепно-мозговая травма.

Злоумышленник скрылся с места преступления. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия при содействии сотрудников УМВД России по Хабаровскому краю.

Напоминаем, что Андрей Драчев профессионально занимался спортом, был чемпионом мира и Европы по паурлифтингу.