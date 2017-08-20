Красноярск уходит под воду: затоплены дороги и дома

Фотографии и видео затопленного города публикуют в социальных сетях очевидцы.

Сильные ливни, обрушившиеся на Красноярск, привели к подтоплению частных домов, из которых эвакуируют жителей, и дорог. Фотографии и видео затопленного города публикуют в социальных сетях очевидцы. Из-за большого количества воды на дорогах движение в городе затруднено, не работают многие светофоры, в определенных местах вода буквально наполовину скрывает автомобили.