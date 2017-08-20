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Красноярск уходит под воду: затоплены дороги и дома

Красноярск уходит под воду: затоплены дороги и дома
Фото:
Фотографии и видео затопленного города публикуют в социальных сетях очевидцы.
Сильные ливни, обрушившиеся на Красноярск, привели к подтоплению частных домов, из которых эвакуируют жителей, и дорог. Фотографии и видео затопленного города публикуют в социальных сетях очевидцы. Из-за большого количества воды на дорогах движение в городе затруднено, не работают многие светофоры, в определенных местах вода буквально наполовину скрывает автомобили.
МЧС призывает жителей города по возможности отказаться от поездок по городу на собственном автомобиле. Также спасатели в настоящее время откачивают воду из подтопленных домов. Эвакуированные из них жители находятся в безопасности.
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