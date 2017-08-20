Во Франции на вокзале, где задержали человека, сняли оцепление

Полицейское оцепление на вокзале французского города Ним, откуда ранее были эвакуированы люди, снято, он вскоре вернется к нормальному режиму работы, сообщила полиция департамента Гар.



" Окончание подозрений: ситуация на вокзале Нима в ближайшее время вернется к нормальной" , — говорится в сообщении полиции департамента в Twitter.



Ранее в субботу стало известно, что полиция срочно эвакуировала здание вокзала после получения известия о возможном присутствии одного или нескольких вооруженных людей. Впоследствии один человек был задержан, в отношении него проводятся проверки. Сообщалось, что при себе у него мог быть муляж оружия.