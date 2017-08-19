Во Франции эвакуировали вокзал из-за вооруженного человека

Вокзал южного французского города Ним вечером в субботу был срочно эвакуирован из-за присутствия одного или нескольких вооруженных человек, передает газета Midi Libre.

" Около 21.15 местного времени (22.15 мск) полиция заставила людей бегом покинуть здание вокзала. Вокзал остается оцеплен правоохранительными органами " , — отмечает издание.

Сообщается, что полиция получила сообщение о том, что один или несколько человек, находящихся на вокзале, вооружены.

" Сотрудники правоохранительных органов распорядились провести эвакуацию прежде, чем приступить к проверкам. Власти рекомендуют избегать района вокзала до нового распоряжения" , — говорится в публикации.