Скончался советник министра здравоохранения Игорь Ланской

"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что вчера трагически ушел из жизни советник Министра Игорь Львович Ланской", — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

По данными министерства, Ланской начал работать в медиа-отрасли в 1997 году, где быстро зарекомендовал себя как знающий, инициативный специалист. Опыт и знания Игоря Львовича были востребованы не только на государственной службе, но и в бизнесе: до прихода в министерство Ланской работал в целом ряде ведущих информационных и аналитических агентств.