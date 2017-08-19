Один из пострадавших при нападении в Сургуте находится в тяжелом состоянии



Один из семи пострадавших в Сургуте после нападения местного жителя находится в крайне тяжелом состоянии, заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова

Инцидент произошел в субботу около полудня в центре Сургута. Местный житель напал на прохожих с ножом, после чего оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы, которым пришлось открыть огонь на поражение. Следователи проверяют информацию о его психическом расстройстве. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В результате нападения пострадали семь человек, в больнице Сургута находятся шестеро из них.



" Один в крайне тяжелом состоянии. За его жизнь врачи борются специальными методами. Три пациента в тяжелом, остальные — в состоянии средней тяжести. Еще один из пострадавших уже дома" , — рассказала губернатор Югры журналистам.

