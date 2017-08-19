СМИ: Боевики планировали совершить теракт на территории Саграды Фамилии в Барселоне

Совершившие теракты в Барселоне и Камбрильсе изначально планировали атаку на территории собора Саграда Фамилия в Барселоне.

Об этом пишет издание El Espanol.

Отмечается, что террористы намеревались устроить три взрыва в трёх многолюдных местах при помощи фургонов, начинённых взрывчаткой.

Одним в качестве таких мест был выбран собор Саграда Фамилия, который является одной из главных достопримечательностей Барселоны.

17 августа фургон въехал в толпу людей в центре Барселоны.

Позднее в этот же день в городе Камбрильс террористы на автомобиле пытались въехать в пешеходную зону, однако их машина перевернулась.

В результате нападений, по последним данным, 15 человек погибли, 130 пострадали.