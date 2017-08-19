Сто двадцать человек ранены на пивном фестивале в Австрии

Буря опрокинула фестивальный шатер в Австрии, убив двух человек и ранив ещ сто двадцать. О происшествии сообщает австрийское агентство APA

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу.

Около 700 человек находились в праздничном шатре, возведенном к фестивалю в Санкт-Йоханн-ам-Вальде, коммуне к северо-востоку от Зальцбурга. Внезапно обрушившийся на местность шторм разрушил конструкцию.

«Множество людей оказалось погребено под обломками. Погибла 19-летняя студентка из Румынии и 28-летний мужчина. По данным полиции, по меньшей мере 120 человек получили ранения, 20 из них — тяжелые. Раненых доставили в окрестные больницы. Место происшествия оцеплено, прокуратура начала расследование», — говорится в сообщении агентства.

Накануне стихия обрушилась на Верхнюю Австрию, оставив около 150 тысяч домохозяйств без электричества. Сообщается о падениях деревьев на автомобили и разрушениях конструкций.