Главные события у вас в почте
ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Сургуте
Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за вооруженное нападение в Сургуте. Об этом в субботу, 19 августа, сообщает Reuters со ссылкой на связанное с боевиками агентство Amaq.
Утром в субботу, 19 августа, вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в центре города. Семеро раненых были доставлены в Сургутскую травматологическую больницу, детей среди них нет. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
Оставить комментарий