ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Сургуте

Исламское государство (запрещенная в РФ террористическая группировка) взяло на себя ответственность за нападения в Сургуте, сообщает Reuters со ссылкой на заявления террористов в Сети.

Между тем, в Сургуте опубликовали полный список пострадавших от рук преступника. Из семи человек двое находятся в тяжелом состоянии, сообщает «Ura.ru».

По данным издания, Леонид Базанов 1977 г. р., Раиса Ремезова 1939 г.р, Валерий Берешюк 1970 г.р, Денис Горобец 1989 г.р, Дамир Исмагилов 1957 г. р. и Сафура Абдулакимова 1960 г.р получили ранения средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся Базанов и неизвестный 45-летний мужчина. Четверых пострадавших в данный момент оперируют.

Напомним, сегодня утром в Сургуте вооруженный ножом неизвестный напал на прохожих. Ранения разной степени тяжести получили семь человек. Полицейские застрелили преступника, не реагировавшего на их требования.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения. Силовики исключают теракт и проверяют данные о психических заболеваниях преступника.

«В настоящее время следователями установлена личность нападавшего, по предварительным данным это местный житель 1994 года рождения. Запрошены характеризующие материалы на молодого человека, будет проверяться информация о возможных его психических отклонениях», — сообщает Следственный комитет РФ.