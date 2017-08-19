В Сургуте ликвидирован нападавший на прохожих с ножом неизвестный мужчина.

В пресс-релизе Следственного комитета , поступившем в RT, говорится, что он успел ранить восемь человек.

«19 августа 2017 года около 11 часов 20 минут по местному времени в городе Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив 8 гражданам ножевые ранения. Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. По сообщению граждан на место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, которые, в целях пресечения противоправных действий нападавшего применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован», — говорится в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство).