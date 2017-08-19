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В Сиднее автомобиль въехал в магазин

Автомобиль въехал в толпу в Сиднее
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Автомобиль въехал в магазин в австралийском Сиднее, пострадали семь человек, сообщает радио ABC Sydney со ссылкой на полицию.
" Полиция штата Новый Южный Уэльс подтверждает, что рассматривает автомобильное столкновение в Чествуде как несчастный случай" , — сообщает ABC.
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