

Куйбышевский районный суд Петербурга поместил под домашний арест актёра Сергея Козика , который, по данным СМИ, участвовал в инциденте со стрельбой, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По информации ряда СМИ, в ночь на четверг Козик участвовал в перестрелке в доме на площади Островского, 5.



" Суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и избрал меру в виде домашнего ареста в отношении Сергея Козика, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30— ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ (покушение на убийство, незаконный оборот оружия), сроком на 2 месяца, до 16 октября" , — говорится в сообщении.



По данным из открытых источников, актер Сергей Козик в 1998 году окончил СПбГАТИ (мастерская А. С. Шведерского). С 1998 по 2007 год он играл в Петербургском академическом театре комедии имени Н. П. Акимова. Актер снимался в сериалах " Убойная сила" , " Агент национальной безопасности" , " Пушкин" , " Налет" , " Чисто по жизни" , фильмах " День Д" , " Свои".