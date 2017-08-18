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Совершивший наезд на пешеходов в Барселоне был ликвидирован в Камбрильсе
Водитель автомобиля, который совершил наезд на пешеходов в Барселоне, был ликвидирован в Камбрильсе. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на заявление полиции.
Ранее в СМИ также появлялась эта информация, однако без подтверждения.
17 августа в центре Барселоны фургон въехал в толпу. Произошедшее было квалифицировано как теракт. В результате погибли 13 человек, более 100 пострадали.
Позднее в городе Камбрильсе террористы на фургоне пытались въехать в пешеходную зону. Несколько человек пострадали. Через некоторое время одна из пострадавших скончалась.
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