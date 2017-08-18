Появилась первая жертва резни в финском Турку

В центре финского города Турку неизвестный напал на прохожих с ножом. Один человек погиб, два человека получили ранения. Об этом сообщает телеканал Yle.



По данным газеты Turun Sanomat, в результате нападения неизвестного погибли от семи до восьми человек. Очевидцы сообщают, что в городе слышны выстрелы. Полицейские ранили нападавшего в ногу и задержали мужчину. Власти города просят жителей не появляться в центральных районах. В связи с инцидентом были усилены меры безопасности в аэропорту и на вокзалах Хельсинки.