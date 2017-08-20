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На Украине задержали угонщиков служебного Lexus замглавы Нацполиции
Фото: Twitter
КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Полиция задержала группу угонщиков служебного внедорожника премиум-класса заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича. Об этом сообщил в воскресенье руководитель Нацполиции Сергей Князев.
"Ликвидировали группу из пяти угонщиков, которые украли авто Нацполиции", — написал он в Twitter. По словам Князева, среди них были три организатора угона.
В пятницу в полиции сообщили, что у заместителя главы Нацполиции угнали служебный автомобиль Lexus GX.
На прошлой неделе группа злоумышленников смогла угнать патрульный автомобиль полиции. В Одесской области во время несения службы на полицейских напали четверо молодых людей и, угрожая гранатой, завладели их служебной машиной.
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