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Омск засыпало неизвестным белым порошком
Вечером 17 августа жители Омска заметили на своих автомобилях «непривычный белый налет». Об этом сообщает БК55.
Один из автовладельцев предположил, выпавший «белый порошок» может быть связан с «очередными выбросами в нефтяниках». Фотография облепленного им автомобиля опубликована в паблике «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте».
Часть горожан сочли, что белый порошок является золой с местной ТЭЦ.
Также водители рассказали, что такие же осадки наблюдаются в Амурском поселке и на Левом берегу.
В Центре по мониторингу загрязнения окружающей среды изданию «НГС. ОМСК» сообщили, что превышений концентраций вредных веществ в воздухе Омска зафиксировано не было.
По информации регионального Росприроднадзора, порошок белого или серого цвета заметили и 18 августа. Специалисты ведомства планируют провести лабораторное исследование.
Власти города пока не прокомментировали ситуацию.
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