Скончался раненный в Камбрильсе пятый террорист

Пятый террорист, который был ранен и задержан в ходе антитеррористической операции в каталонском курортном городе Камбрильс, скончался, сообщают правоохранительные органы Каталонии.



" Подтверждаем, что пятый террорист, обезвреженный и раненный ранее в Камбрильсе, скончался" , — говорится в сообщении полицейской службы Mossos d' Esquadra в Twitter

Ранее полиция сообщила, что в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, произошел теракт, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и задержан. По данным испанских СМИ, они совершили наезд на пешеходов.



Правоохранители также сообщили, что один из пострадавших в теракте находится в критическом состоянии. Всего были ранены семь человек, двое из них тяжело. Среди легко раненных — сотрудник правоохранительных органов.