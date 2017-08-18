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Скончался раненный в Камбрильсе пятый террорист
Пятый террорист, который был ранен и задержан в ходе антитеррористической операции в каталонском курортном городе Камбрильс, скончался, сообщают правоохранительные органы Каталонии.
" Подтверждаем, что пятый террорист, обезвреженный и раненный ранее в Камбрильсе, скончался" , — говорится в сообщении полицейской службы Mossos d' Esquadra в Twitter.
Ранее полиция сообщила, что в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, произошел теракт, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и задержан. По данным испанских СМИ, они совершили наезд на пешеходов.
Правоохранители также сообщили, что один из пострадавших в теракте находится в критическом состоянии. Всего были ранены семь человек, двое из них тяжело. Среди легко раненных — сотрудник правоохранительных органов.
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