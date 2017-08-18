Экс-полковнику ГРУ добавили 1,5 года колонии за экстремистское видео

Приволжский окружной военный суд добавил 1,5 года колонии строгого режима к сроку экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова по делу об экстремистском видеообращении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.



Бывшего полковника, уже отбывающего наказание за подготовку вооруженного мятежа, признали виновным в возбуждении ненависти и вражды. Гособвинение просило для него три года колонии. Защита настаивала на отсутствии состава преступления.

По материалам дела, в июне 2015 года Квачков записал из колонии на мобильный телефон видеообращение, которое затем было размещено в интернете в свободном доступе.

" Согласно решению суда, по совокупности путем частичного сложения к этому наказанию добавляется неотбытый срок по предыдущему приговору в виде 1 года 4 месяцев и окончательно назначается наказание в виде на 2 года с ограничением свободы сроком на один год" , — сообщил судья.

По заключению экспертов, в видеоролике " содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения неопределенного круга лиц к совершению негативных (агрессивных, насильственных) действий в отношении представителей государственной власти в РФ".

Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на одного из наиболее влиятельных людей в российской власти 1990-2000-х годов, ныне главу " Роснано" Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения Квачков был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В феврале 2013 года Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.