Полиция заявила о связи теракта в Барселоне со взрывами в Альканаре

В каталонской полиции не исключают, что взрывы в Альканаре связаны с терактом в Барселоне. Об этом заявил глава полиции Хосеп Луис Траперо.



Первый взрыв в Альканаре (муниципалитет Таррагона) прогремел рано утром в четверг. Один из домов оказался полностью разрушен. Внутри находились два человека — один погиб, второй серьезно пострадал. Шесть человек в домах по соседству — граждане Франции, Италии, Марокко и Испании — получили незначительные травмы.



Местные СМИ предположили, что взрыв произошел в нарколаборатории, а его причиной стала утечка газа.



Второй взрыв прогремел днем в том же районе. Как сообщает телеканал TV3, в результате пострадали несколько полицейских, один из них находится в тяжелом состоянии. Подробности происшествия не приводятся.



​Именно в Альканаре полиция задержала одного из подозреваемых по делу о теракте в Барселоне. Предположительно, жильцы дома, где произошел взрыв, пытались изготовить самодельную бомбу.



В четверг днем в туристическом центре Барселоны минивэн въехал в толпу людей в районе пешеходной зоны на улице Рамбла. В результате погибли 13 человек, более ста пострадали. Двое предполагаемых организаторов теракта задержаны, водитель фургона остается на свободе.