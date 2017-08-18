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РИА Новости

Правительство Каталонии объявило трехдневный траур

Правительство Каталонии объявило трехдневный траур
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Правительство Каталонии объявило трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне.
Ранее мэр Барселоны Ада Колау объявила о минуте молчания, которая в пятницу пройдет в городе в знак скорби о жертвах теракта.
В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом.
Власти Каталонии подтвердили гибель 12 человек, более 90 пострадали. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, еще один был убит перестрелке с полицией.
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