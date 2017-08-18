Правительство Каталонии объявило трехдневный траур в связи с терактом в Барселоне.

Ранее мэр Барселоны Ада Колау объявила о минуте молчания, которая в пятницу пройдет в городе в знак скорби о жертвах теракта.

В четверг днем микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция назвала инцидент терактом.

Власти Каталонии подтвердили гибель 12 человек, более 90 пострадали. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы, еще один был убит перестрелке с полицией.