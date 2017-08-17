Теракт в Барселоне: полиция опровергла информацию о заложниках

После наезда на пешеходов в центре Барселоны в прессе появились сообщения о том, что предполагаемые террористы скрылись в одном из баров и взяли заложников.

По данным правоохранительных органов Каталонии, данная информация не соответствует действительности. Ни в одном баре Барселоны нет никого забаррикадировавшегося.

При этом полиция еще раз назвала данное происшествие терактом и подтвердила информацию о задержании одного человека. Об этом сказано на странице барселонской полиции в социальной сети Twitter.

No hay nadie atrincherado en ningún bar del centro de #Barcelona. Hay un hombre detenido y lo tratamos como atentado terorista

— Mossos (@mossos) August 17, 2017

Стоит напомнить, что в Петербурге в качестве профилактики терроризма власти города попросили местных жителей сообщать о подозрительных личностях, проживающих с ними в одном доме.