В Барселоне задержан подозреваемый в теракте

В Барселоне полиция задержала предполагаемого террориста Дрисса Укабира, арендовавшего фургон. Об этом сообщает газета El Público.



О нем известно, что он родом из французского Марселя, проживает в испанском муниципалитете Риполь.



17 августа фургон въехал в толпу прохожих на улице Рамбла. В результате теракта, по данным СМИ, погибли как минимум 13 человек, десятки человек получили ранения. Власти Испании говорят об одном погибшем, однако отмечают, что сведения о других жертвах «поступят позднее». Белый Fiat врезался в толпу, когда пешеходы переходили улицу на зелёный свет светофора. Фургон проехал 530 метров по пешеходной зоне и столкнулся с киоском. Водитель покинул автомобиль. Позднее двое вооружённых людей захватили заложников в турецком ресторане Rey de Estambul.



В Барселоне перекрыты станции метро и движение транспорта в районе происшествия. Полиция просит владельцев магазинов в центре города укрыть посетителей до публикации дальнейших распоряжений. Правительство Каталонии проводит экстренное совещание. Второй автомобиль, арендованный сообщниками террористов, был обнаружен в 70 километрах от Барселоны в городе Вик.

