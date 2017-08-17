Опубликовано фото предполагаемого террориста из Барселона

В испанских СМИ появилось фото предполагаемого террориста, который совершил наезд на людей в центре Барселоны.

По данным полиции, это мужчина ростом до 170 см, одетый в белую рубашку. Его сообщники захватили заложников в ресторане Rey de Estambul.

Белый фургон врезался в толпу, когда пешеходы переходили улицу на зелёный свет светофора. Автомобиль проехал около 530 метров по пешеходной зоне и столкнулся с киоском. Водитель сбежал с места происшествия. Инцидент спровоцировал панику среди очевидцев.

В настоящий момент перекрыты ближайшие станции метро и движение транспорта в районе происшествия. Медики оказывают помощь раненым. По последним данным, жертвами ЧП стали 13 человек.