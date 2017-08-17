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Опубликовано фото предполагаемого террориста из Барселона
В испанских СМИ появилось фото предполагаемого террориста, который совершил наезд на людей в центре Барселоны.
#BARCELONA VAN ATTACK DRIVER
Height: 1,70m
Clothes: White shirt with blue stripes pic.twitter.com/hTcau7lbcl— albert (@LordAlberts) 17 августа 2017 г.
По данным полиции, это мужчина ростом до 170 см, одетый в белую рубашку. Его сообщники захватили заложников в ресторане Rey de Estambul.
Белый фургон врезался в толпу, когда пешеходы переходили улицу на зелёный свет светофора. Автомобиль проехал около 530 метров по пешеходной зоне и столкнулся с киоском. Водитель сбежал с места происшествия. Инцидент спровоцировал панику среди очевидцев.
В настоящий момент перекрыты ближайшие станции метро и движение транспорта в районе происшествия. Медики оказывают помощь раненым. По последним данным, жертвами ЧП стали 13 человек.
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