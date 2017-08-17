СМИ: ЦРУ предупреждало полицию Барселоны о возможном теракте

Несколько месяцев назад Центральное разведывательное управление США предупреждало полицию Каталонии о том, что улица Рамбла может стать местом теракта, сообщают СМИ. «ЦРУ предупреждало полицию Каталонии два месяца назад о том, что Барселона, а именно улица Рамбла, может стать местом террористической атаки, как та, что произошла сегодня вечером» — приводит РИА «Новости» сообщение издания Periodico.

При этом источник информации не указан.

Фургон наехал на пешеходов в районе пешеходной улицы Рамбла, популярной у туристов. Официально подтверждена гибель одного человека, СМИ сообщили о 13 жертвах.

Очевидцы также слышали стрельбу после ЧП, сообщалось также, что вооруженные люди забаррикадировались в одном из ресторанов, либо скрылись на другом микроавтобусе.

Полиция признала ЧП терактом.