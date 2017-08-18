В Испании произошел второй за день теракт

В городе Камбрильс под Барселоной террористы на фургоне совершили наезд на толпу, после чего были ликвидированы полицейскими. В результате наезда два человека получили тяжелые травмы, еще трое пострадали менее серьезно, сообщает Cadena Ser. По данным испанских СМИ, ликвидированы четыре террориста.

Ранее в Барселоне фургон на полном ходу врезался в толпу, в результате чего погибли 13 и пострадали более 100 человек. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ