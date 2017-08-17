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10 человек погибли в результате теракта в Барселоне: источник
Фото: ТК "Звезда"
Как сообщил источник сайту телеканала «Звезда», не менее 10 человек скончались в результате теракта в Испании.
«По имеющимся данным в результате теракта скончалось не менее 10 человек. Судя по всему, все трупы уже развезли. И в полиции сообщают, что это был теракт», — рассказал источник.
Ранее сообщалось, что в Барселоне грузовик въехал в толпу отдыхающих. По имеющимся данным, ЧП случилось в центре города. Сообщается о десятках пострадавших.
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