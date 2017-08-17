10 человек погибли в результате теракта в Барселоне: источник

Как сообщил источник сайту телеканала «Звезда» , не менее 10 человек скончались в результате теракта в Испании.

«По имеющимся данным в результате теракта скончалось не менее 10 человек. Судя по всему, все трупы уже развезли. И в полиции сообщают, что это был теракт», — рассказал источник.

Ранее сообщалось, что в Барселоне грузовик въехал в толпу отдыхающих. По имеющимся данным, ЧП случилось в центре города. Сообщается о десятках пострадавших.