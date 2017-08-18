Число пострадавших при теракте в Барселоне выросло до 100

Число раненых в результате теракта в Барселоне превысило 100 человек, погибшими по-прежнему числятся 13 человек, но это число может вырасти, заявил советник внутренних дел Каталонии Хоакин Форн.



Ранее власти сообщали о 80 раненых, 15 из которых находятся в тяжелом состоянии.



Советник пояснил, что 80 человек были доставлены в больницы в каретах скорой помощи, но некоторые обратились в больницу самостоятельно.



" Мы работаем всеми возможными силами, чтобы обезвредить группу людей, которые совершили нападение" , — добавил Форн в выступлении, которое транслирует телеканал 24 Horas.



Он поблагодарил силы правопорядка за оперативную работу и выразил сожаление, что СМИ распространяли много непроверенной информации.