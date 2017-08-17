Родственники Глаголевой не выбрали место для захоронения артистки: ГБУ «Ритуал»

Пресс-служба ГБУ «Ритуал» рассказала о том, что родственники скончавшейся актрисы Веры Глаголевой еще не определились с местом захоронения артистки.

Как сообщили в пресс-службе ГБУ «Ритуал», местом захоронения возможно будет не Троекуровское кладбище.

«Да, так и есть, они еще даже не определились с кладбищем точно», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что могилу Глаголевой оценили в 10 миллионов рублей. Об этом сообщил портал «Дни.ру» со ссылкой на неофициальные источники.