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Родственники Глаголевой не выбрали место для захоронения артистки: ГБУ «Ритуал»

Родственники Глаголевой не выбрали место для ее похорон
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Пресс-служба ГБУ «Ритуал» рассказала о том, что родственники скончавшейся актрисы Веры Глаголевой еще не определились с местом захоронения артистки.
Как сообщили в пресс-службе ГБУ «Ритуал», местом захоронения возможно будет не Троекуровское кладбище.
«Да, так и есть, они еще даже не определились с кладбищем точно», — сообщили в пресс-службе.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что могилу Глаголевой оценили в 10 миллионов рублей. Об этом сообщил портал «Дни.ру» со ссылкой на неофициальные источники.
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