Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Под Самарой грозят самосудом девочкам-живодеркам
Правоохранительные органы Самарской области призывают граждан к гуманности и правопорядку в связи с поступающими угрозами в адрес несовершеннолетних девушек-живодёрок. Об этом сообщает портал LIFE со ссылкой на СУ Следственного комитета России по Самарской области.
«Следственное управление призывает к гуманности и правопорядку. В настоящее время устанавливаются данные об условиях жизни, воспитания, свободного времяпрепровождения детей, а также психологического климата в семьях», — заявили в ведомстве.
15 августа в городе Кинель под Самарой подростки в прямом эфире в интернете убили котёнка. Свои действия дети объяснили тем, что хотели научить убивать семилетнюю девочку. На видео одна из подростков объясняет, как именно нужно бить об стену животное, чтобы оно погибло. После нескольких ударов котёнок теряет сознание и умирает. Мать одной из несовершеннолетних заявила, что не понимает, почему её ребёнок такой жестокий. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в деле.
Оставить комментарий