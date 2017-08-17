Под Самарой грозят самосудом девочкам-живодеркам



Правоохранительные органы Самарской области призывают граждан к гуманности и правопорядку в связи с поступающими угрозами в адрес несовершеннолетних девушек-живодёрок. Об этом сообщает портал LIFE со ссылкой на СУ Следственного комитета России по Самарской области.

«Следственное управление призывает к гуманности и правопорядку. В настоящее время устанавливаются данные об условиях жизни, воспитания, свободного времяпрепровождения детей, а также психологического климата в семьях», — заявили в ведомстве.

