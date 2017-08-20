В ДТП в Таиланде погибли помощник ректора и выпускник ВШЭ

Раннее сообщалось, что двое россиян погибли в ДТП в провинции Сураттхани на юге Таиланда. На нерегулируемом перекрестке в автомобиль, в котором находились двое мужчин из России, на большой скорости врезался пикап. От сильного удара машину отбросило в сторону на несколько метров.



" Трагедия произошла на юге Таиланда, где Дмитрий проводил отпуск. По сообщению местных властей, в автомобиль Toyota Yaris, где он находился вместе со своим другом, 32-летним выпускником ВШЭ Иваном Сорокиным, врезался пикап. Оба они погибли на месте" , — говорится в сообщении.



В нем добавляется, что Семенов был автором научных статей, принимал участие в исследовательских проектах, давал комментарии в СМИ. Осенью выйдет его книга о трансформациях высшего образования в странах бывшего СССР. Отмечается, что он был интеллигентным и талантливым преподавателем.