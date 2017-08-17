На Украине задержали жену телохранителя Березовского

По словам Соколова, его жена, 30-летняя Дарья Мастикашева, поехала в Днепропетровскую область к родственникам, где была задержана по подозрению в госизмене.

«Даша — гражданка Украины, но в России у неё есть РВП, и она планировала получить российское гражданство. На Украину она поехала, чтобы проведать своего сына и мать. 15 августа её схватили неизвестные в масках и увезли в СБУ», — рассказал Соколов.

Соколов считает, что арест жены связан с его профессиональной деятельностью. Он является экспертом центра " Аналитика и безопасность" , который публикует разоблачения украинских властей. Например, центр указывал на возможную причастность Киева к крушению малайзийского " боинга".

Родственники Мастикашевой пытались узнать, где содержится Дарья, однако в СБУ отказались предоставить эту информацию.