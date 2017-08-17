Могилу Глаголевой оценили в десять миллионов



Могила на Троекуровском кладбище Москвы, где похоронят актрису Веру Глаголеву , стоит около десяти миллионов рублей. Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на «неофициальные данные».

Таким образом, стоимость захоронения «1 на 2 метра» сопоставима с ценой квартиры в Москве, подчеркивают «Дни.ру». Однако Глаголева имела звание народной артистки России, поэтому место должно достаться ее семье бесплатно. Для этого необходимо запросить разрешение городских властей.



При этом, как отмечает издание, даже за такие деньги приобрести там место «проблематично», так как «слишком велик спрос, а свободной земли почти не осталось».

