Стала известна причина смерти российского военного в Армении

Военный российской базы в Армении, утонувший в озере Севан, скончался от внутреннего кровотечения. Об этом сообщила советник главы Следственного комитета республики Сона Трузян со ссылкой на результаты судмедэкспертизы.

«По данным судмедэкспертов, предоставленным после вскрытия тела, причиной смерти военнослужащего стало внутреннее кровотечение», — цитирует РИА Новости Трузяна.

Ранее сообщалось, что военнослужащий-контрактник российской военной части утонул на озере Севан в Армении.

ФАН передавало, что в реке под Тверью утонули двое детей.