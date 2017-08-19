Впавшая в кому в Турции российская туристка доставлена в Москву

По словам родственницы впавшей в кому туристки, турецкие медики практически не проводили лечения, ограничиваясь забором анализов и констатацией состояния пациентки, что отражено в рапортах. Российская туристка Кристина Максимюк , впавшая в кому на территории Турции, доставлена в Москву и помещена под наблюдение отечественных врачей. Сестры россиянки Надежда Гуменюк рассказала Звезде, с какими трудностями было сопряжено возвращение родственницы и каково ее состояние сейчас.

На данный момент медики оценивают состояние Кристины как тяжелое и стабильное. После приезда из Турции они немного стабилизировали ее состояние. Она приехала просто в ужасном состоянии, температура была 40,5, пневмонии развитие пошло… Причем мне в турецкой клинике об этом не говорили, что у нее осложнения пошли, — рассказала Надежда. По словам родственницы впавшей в кому туристки, турецкие медики практически не проводили лечения, ограничиваясь забором анализов и констатацией состояния пациентки, что отражено в рапортах. Эти рапорты, которые они предоставляли страховой, также я запросила рапорты, потому что мы их здесь медикам показывали…

Там, кроме того, что они просто берут анализы и пишут, в каком она состоянии в данный момент, ничего нет. Когда запросила медикаментозный рапорт, они мне ничего не ответили. Просто не предоставили ничего, — сказала сестра российской туристки. Ранее стало известно, что туристка из Сургута Кристина Максимюк впала в кому, находясь на отдыхе в Турции. Возникли проблемы с бортом для перевозки пациента в таком состоянии, однако, по словам сестры Максимюк, с транспортировкой помогли региональные власти в России. Сейчас россиянка находится на лечении в Москве.