В Москве рабочие трактором «перепарковали» машины на запрещенные места

В московском районе Хорошево-Мневники Москвы рабочие трактором перетащили мешавшие им автомобили на встречную полосу. Видеозапись инцидента опубликована в группе «Автомобилисты Москвы» в соцсети Facebook.

Таким способом рабочие освобождали место для техники, с помощью которой они меняли дорожное покрытие.

«Просто тупо цепляли трактором машины и тащили. < …> Машины были припаркованы или на передаче, или на ручнике, коробки и покрышки явно оценили столь изящное перемещение… Любопытен еще и тот факт, что машины стояли в месте, разрешенном для парковки, в парковочных карманах. Ни одного временного знака о том, что парковка запрещена на время работ на улице не было!» — подчеркивается в подписи к видео.

Машины «перепарковали» на встречную полосу под знаком 3.27 «Остановка запрещена». Автор видеозаписи вызвал полицию на место инцидента, однако утром автомобили продолжали стоять там, куда их перетащил трактор. Рабочих там уже не было.