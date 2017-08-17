В России навечно заблокировали пять пиратских сайтов

Роскомнадзор бессрочно заблокировал пять пиратских сайтов по требованию российского представительства Sony Music и «Издательства Экзамен». Об этом сообщает RNS.

Решения о постоянной блокировке принял Мосгорсуд , в который обратились правообладатели. Речь идет о сайтах, которые распространяли мультимедийный контент с нарушением авторских прав. Эти ресурсы посещали от 8,7 тысячи до четырех миллионов жителей России в месяц.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор получил более 500 вердиктов суда о блокировке пиратских сайтов по итогам первого полугодия 2017-го. Это на 76 процентов больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Большинство определений суда касалось сайтов, которые публиковали премьерные фильмы «Притяжение», «Время первых», «Большой», «Интервью с Путиным», а также сериал «Игра престолов». Еще 93 определения были направлены на защиту прав книгоиздателей, а 57 — производителей компьютерных программы.