Очевидцы рассказали о мощных взрывах на северо-востоке Москвы

Крупный пожар в Северном Медведково, который произошел в ночь на 17 августа 2017 года, был полностью ликвидирован. Очевидцы происшествия рассказали, что они слышали взрывы, которые доносились из горящего здания.

Пожар разгорелся в складском помещении на Полярной улице примерно в 23:30 мск, передает Lenta.ru . На территории этого здания хранилась лакокрасочная продукция, а также многие взрывоопасные вещества — различные аэрозоли и автомобильные масла. По близлежащим улицам распространился едкий дым (однако превышение опасных веществ зафиксировано не было), а изнутри здания доносились оглушительные взрывы.

" Там куча всего воспламеняющегося, как нам главный инженер сказал, там куча всего может взорваться, если сейчас до этого дойдет, то будет полный… Короче, всем" , — рассказал очевидец Евгений Качков.

Инциденту был присвоен третий уровень опасности, передает телеканал " РЕН ТВ". К тушению пожара были привлечены примерно две сотни спасателей и два вертолета, которые сбрасывали на горящее здание воду. По данным МЧС , площадь пожара составила 15 тысяч квадратных метров. За время происшествия здание деформировалось и могло обрушиться, однако этого не произошло.

" Принятыми мерами пожарно-спасательных подразделений в 02:45 пожар был локализован, в 03:05 ранг пожара был снижен до "1-Бис" , а в 04:16 огонь был полностью потушен" , — рассказали в Главном управлении МЧС. " Информации о пострадавших не поступило" , — подчеркнул он.

Публикация от МЧС Москвы по СВАО (@mosmchssvao) Авг 16 2017 в 8:42 PDT

Между тем в ведомстве пояснили, что проливка и разбор завалов займут не меньше недели. " Так как горели резина, пластики и товары народного потребления, пожарище может тлеть очень долго, и в любой момент загореться вновь" , — отметил собеседник издания. Причины происшествия пока неизвестны, следственные мероприятия начнутся после полной ликвидации пожароопасной ситуации.

Сообщается, что само здание уже практически не подлежит восстановлению, так как предел огнестойкости бетона был превышен в несколько раз, а пожарные самолеты при сбросе воды сильно повредили конструкцию. Добавим, что при пожаре сгорели товары на сумму, по меньшей мере, в двести-триста миллионов рублей.

Публикация от МЧС Москвы по СВАО (@mosmchssvao) Авг 16 2017 в 8:41 PDT

Напомним, днем 9 августа 2017 в торговом центре " Атом" на Таганской площади также случился крупный пожар. Инцидент произошел примерно в 13:05 мск, здание потушили спустя несколько часов. По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.