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Площадь пожара на севере Москвы достигла 15 тысяч квадратныв метров

Площадь пожара в Москве достигла 15 тысяч квадратных метров
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Площадь пожара на складе на севере Москвы достигла 15 тысяч квадратных метров. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в штабе пожаротушения.
По его словам, в здании по адресу ул. Полярная, 31А в районе Медведково, частично обрушилась кровля.
К тушению пожара привлекли авиацию. Собеседник рассказал, что один вертолет взлетел, заправляется водой и вскоре направится в Медведково.
Борьбу с огнем возглавил руководитель столичного Главка МЧС генерал-лейтенант Илья Денисов.
Информации о пострадавших пока не поступало.
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