Умер экс-председатель «Союза офицеров» Станислав Терехов

Виктор Алкснис. Во вторник, 15 августа скончался российский общественный и политический деятель, бывший председатель «Союза офицеров» Станислав Терехов. О смерти политика сообщил в Facebook его соратник, экс-депутат Госдумы

Похороны Терехова состоятся 17 августа на кладбище села Чурилково Московской области.

Станислав Терехов родился 28 августа 1955 года в Москве. Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоздушной обороны в 1976 году, а в 1990-м — Военно-политическую академию имени Ленина.

С 1976 по 1985 год служил в Забайкальском и Дальневосточном военных округах на должностях от замкомандира роты до замкомандира полка по политической части.

В годы перстройки был членом Марксистской платформы в КПСС , а после ее преобразования в партию «Союз коммунистов» с сентября 1991 по декабрь 1992 года состоял в ее руководящих структурах.

В 1992 и в 1993 годах увольнялся из армии за политическую деятельность и за участие в обороне Дома Советов России во время событий октября 1993 года, после которых содержался в тюрьме «Матросская тишина».

В 1995 и 1998 годах баллотировался в депутаты Госдумы.

В 2002 году создал и зарегистрировал Национал-державную партию России (в мае 2003 года регистрацию отменили). Впоследствии примыкал к ряду других организаций.

В 2011 году вступил в «Российский общенародный союз», где является членом политсовета.