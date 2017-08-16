На украинской свадьбе отравились 35 человек

На Украине 35 участников свадьбы отравились едой.

Предварительный диагноз пострадавших — «сальмонеллёз». Об этом сообщает портал LIFE.



Инцидент произошёл в городе Киверцы Волынской области. Праздничная церемония проходила в кафе «Гопачок». У отравившихся выявлена диарея, повышенная температура и общее недомогание. Состояние здоровья четверых пострадавших оценивается как тяжёлое. Среди госпитализированных есть пожилые люди. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты.