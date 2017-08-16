Стало известно, где на самом деле умерла Глаголева



Народная артистка России Вера Глаголева скончалась в Германии. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник, близкий к семье.

«Она умерла в Германии. И, к сожалению, она приехала и умерла сразу же. Ее привез Кирилл (муж актрисы. — прим. Рамблер), и она сразу умерла сегодня», — заявил собеседник агентства.

