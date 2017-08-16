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Стало известно, где на самом деле умерла Глаголева
Народная артистка России Вера Глаголева скончалась в Германии. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник, близкий к семье.
«Она умерла в Германии. И, к сожалению, она приехала и умерла сразу же. Ее привез Кирилл (муж актрисы. — прим. Рамблер), и она сразу умерла сегодня», — заявил собеседник агентства.
Собеседник заявил, что Глаголева находилась в критическом состоянии, и ничего уже нельзя было сделать. 16 августа в возрасте 61 года скончалась актриса, режиссёр, сценарист и продюсер Вера Глаголева. Она страдала от онкологического заболевания. Сообщалось, что артистка умерла в США. Последним фильмом, в котором снялась Глаголева, стала картина «Две женщины» 2014 года по пьесе Ивана Тургенева. Свою первую роль актриса сыграла в фильме режиссёра Родиона Нахапетова «На край света» в 1975 году.
Всего актриса снялась почти в 50 фильмах, среди которых критики выделяют «Сошедшие с небес», «Выйти замуж за капитана», «Не стреляйте в белых лебедей». Глаголева сняла шесть фильмов в качестве режиссёра.
Всего актриса снялась почти в 50 фильмах, среди которых критики выделяют «Сошедшие с небес», «Выйти замуж за капитана», «Не стреляйте в белых лебедей». Глаголева сняла шесть фильмов в качестве режиссёра.
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